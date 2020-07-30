شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقلص مكاسبه لكنه لا يزال قرب 1.3 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام عدد من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعوما ببيانات حكومية إيجابية ، لكنه تراجع قليلاً أدنى حاجز 1.30 دولار الذي سجله في وقت سابق بالجلسة.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة إلى 40 ألفا بينما توقع محللون ارتفاعها إلى 35 ألفاً من تسعة آلاف فقط خلال مايو/أيار.



وسجل صافي الإقراض للأفراد 1.4 مليار جنيه إسترليني خلال يونيو/حزيران في حين توقع محللون انخفاضا بحوالي 400 ألف جنيه إسترليني.

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وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد حذر أمس من أن فيروس "كورونا" على الأرجح سيشهد موجة ثانية من الإصابات في أوروبا.



وعن ملف "بريكست"، لم يجد جديد حتى الآن بسبب عمق الخلافات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول عدة نقاط أساسية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2983، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.312 وأقل سعر عند 1.2912.