شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 29-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 29-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو وأخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.457 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، اميرالد للاستثمار العقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، اودن للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب). إيقاف تداول 17 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، اميرالد للاستثمار العقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، اودن للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).

البورصة تربح 2.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو وأخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.457 مليار جنيه. البورصة تربح 2.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو وأخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.457 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 531.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.5 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 48.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 41.62%، والعرب على 9.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 268.8 مليون جنيه، 44.3 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 38.3 مليون جنيه، 278.9 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4084 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 709 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.





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لجنة القيدقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، أولاَ بمنح 9 شركات مهلة 15 يوم إضافية أخرى لموافاة البورصة المصرية بالقوائم المالية الكاملة الصادر عنها تقرير مراقب الحسابات بشرط التزامها بالإفصاح عن مؤشرات نتائج أعمالها (المستقلة / المنفردة) قبل بداية جلسة تداول الأربعاء 5 أغسطس المقبل، وثانياً إيقاف التعامل على أسهم الشركات المقيدة (التي سبق وأرسلت مؤشراتها المالية المستقلة والمنفردة) والتي لم تلتزم بإرسال قوائمها المالية الكاملة بعد نهاية المهلة الإضافية وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول يوم 20/8/2020.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالقرار كلا من الحفر الوطنية، جينيال تورز، جنوب الوادي للأسمنت، العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، حديد عز، مصر جنوب إفريقيا للاتصالات (في حالة التزام الشركة بارسال القوائم المالية السنوية الكاملة )، نايل سيتي للاستثمار (في حالة التزام الشركة بارسال القوائم المالية السنوية الكاملة ).



هيرميسأعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن نجاح إتمام بيع 50 مليون سهم من شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، مما يمثل 7% من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، وذلك في صفقة قيمتها 50 مليون دولار أمريكي. هيرميسأعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن نجاح إتمام بيع 50 مليون سهم من شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، مما يمثل 7% من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، وذلك في صفقة قيمتها 50 مليون دولار أمريكي.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح وقدمت خدماتها الاستشارية للأطراف البائعة وهم صندوق المشروعات المصري الأمريكي و«Link HoldCo BV Helios» ومؤسسة التمويل الدولية و«ResponsAbility» والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومجموعة من موظفي شركة فوري.

ومنذ تأسيسها عام 2007، تعتبر شركة فوري هي المنصة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات خلال قنوات متعددة وأكثر من 151 ألف موقع.

وفي هذا السياق أشاد مصطفى جاد، الرئيس لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس باستمرار العلاقة الوطيدة والتعاون مع شركة فوري، وذلك على خلفية الاتمام الناجح لطرح شركة فوري في البورصة المصرية العام الماضي. وأضاف أن شركة فوري أحد أهم الفرص الاستثمارية التي تنال استحسان مجتمع الاستثمار وشبكة عملاء الشركة، وهو ما ساهم في إتمام الصفقة في زمن قياسي. وأشاد جاد باستمرار فريق العمل في الإتمام الناجح لصفقات متعددة تغطي أسواق المال والدمج والاستحواذ وهيكلة الدين رغم الظروف الراهنة التي تواجه الأسواق الناشئة والمبتدئة.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تربعت على قمة ترتيب مستشاري صفقات أسواق المال بالشرق الأوسط وشمال افريقيا للنصف الأول من العام الجاري، وتعتبر صفقة بيع أسهم شركة فوري بالسوق الثانوي وقيمتها 50 مليون دولار هي ثاني صفقات أسواق المال التي تنفذها الشركة عقب إتمام صفقة طرح أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بالسوق السعودي تداول بقيمة تقارب 700 مليون دولار.