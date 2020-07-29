شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يصرف منحة عيد الأضحى للعاملين بشركات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم توجيه الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمواصلة دعم العاملين بالشركات التابعة، والتأكيد على ألا يقل الدخل الشهرى للعامل عن 2000 جنيه بالرغم مما تشهده هذه الشركات من تراجع فى الإيرادات نتيجة جائحة كورونا، بالإضافة إلى صرف شهر منحة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك لأول مرة فى شركات نقل الركاب التابعة للوزارة، ضمن المنح والمناسبات البالغة 4 أشهر فى العام، تم تجنيب نصف شهر من المنحة استثنائيا بسبب الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وفى سياق متصل، عقد الوزير اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مجموعة من العاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة (سائقين وإداريين ومحاسبين وفنيين ميكانيكا)، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى آراء مجموعة العاملين، حيث تبين عدم توخى الدقة فى تنفيذ وتوضيح التوجيهات الصادرة عن الوزارة فى سبتمبر 2018 بشكل صحيح للعاملين، فيما يتعلق بحظر صرف ما يسمى "مكافأة ميزانية" للشركات الخاسرة إلا فى حالة تقليص خسائرها وفى حدود ما تحققه من تحسن فى الأداء، وذلك بخلاف ما يتقاضاه العاملون من إثابة وحوافز إنتاج، مؤكدا أنه لن تتم المساواة بين الذين يؤدون عملهم وبين المتوقفين عن العمل، حيث وجه نصيحة إليهم بالعودة إلى العمل لتحقق الشركة إيرادات تمكنها من مواجهة التزاماتها بصرف مستحقات العاملين.

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وأشار الوزير، بحسب ما جاء ببيان صحفى، مساء اليوم الأربعاء، إلى الدروس المستفادة من تجربة قيام الشركة القابضة على مدار 20 عامًا بدعم شركات نقل البضائع الخمس - التى تم نقل ملكيتها لاتحاد العاملين المساهمين سابقا وجار استعادتها، وباتت تحقق خسائر وتحصل على دعم من الشركة القابضة لسنوات طويلة مما نتج عنه تراكم مديونياتها التى تجاوزت المليار جنيه، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تستمر فى تحمل مثل هذه الممارسات المتمثلة فى دعم الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة.

وختامًا، طالب الوزير العاملين بالتعاون لتطوير شركات نقل الركاب الثلاث التى سيتم دمجها فى إطار إعادة هيكلتها لمنافسة شركات القطاع الخاص العاملة فى السوق، حيث تشمل خطة التطوير تحديثا فى الأسطول ومراجعة الخطوط والتسعير والاستفادة من الأصول وميكنة نظم العمل، والنهوض بالخدمات المقدمة سواء داخل المركبات أو فى المحطات، وتم تعيين استشارى دولى لإعادة الهيكلة، وجارى وضع كراسة شروط لطرح تشغيل وإدارة الكيان الجديد الناتج عن الدمج، من بين الشركات المحلية والعالمية ذات الخبرة فى مجال نقل الركاب.

وفى سياق متصل هنأ وزير قطاع الأعمال، جميع عمال مصر خاصة العاملين بالشركات التابعة للوزارة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم التوفيق فى القيام بدورهم الفعال للنهوض بالوطن ورفعة شأنه.

ووجه الوزير شكرا خاصا للعاملين بشركتى الصعيد وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة على التزامهم وعودتهم للعمل، معربًا عن أمله فى أن يشهدوا قريبًا ثمار خطط الإصلاح والتطوير الجارى تنفيذها فى شركات نقل الركاب التابعة للوزارة.