شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تنتهى من إصلاح محور 26 يوليو..وتشغيل الطريق فى الاتجاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، انتهاء عمليات الإصلاح بمحور 26 يوليو، والتي قامت بها الشركة بإجمالى طول 210 متر، وتم تشغيل الطريق فى الاتجاهين بالتنسيق مع مديرية الطرق وإدارة المرور بالجيزة، وذلك بعد أن قامت الشركة بعملية الإصلاح جزئياً حتى انتهت من الاتجاه القادم من مدينة 6 اكتوبر إلى ميدان لبنان فى شهر مايو الماضي، بعد أن تم إزالة طبقات الأسفلت والتربة أسفلها وتم إعادة الردم على طبقات طبقا للمواصفات الفنية وتركيب النيوجيرسى ومن ثم استخدام الجزء المنتهى فى عمل التحويلة المرورية.

وأوضح "صلاح"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الشركة انتهت اليوم من أعمال الأسفلت وتم فتح الطريق تيسيراً على المسافرين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مشيرا إلى أن عملية الإصلاح التى قدمها استشارى المشروع كان الغرض منها ضمان عدم حدوث تأثير فى ذلك القطاع مستقبلاً، حيث تم عمل بلاطة خرسانية بمسطح 2400 متر مرتكزة على 44 خازوق بعمق 32 متر وبقطر 1 متر.

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