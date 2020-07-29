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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق الجلسة عند مستوى تاريخي جديد والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء محققا رابع إغلاق تاريخي له على التوالي، وذلك مع استمرار ضعف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقرار الاحتياطي الاتحادي.
وقرر البنك المركزي الأمريكي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير كما توقع عدم رفعها إلى حين عودة الاقتصاد الأمريكي لمسار النمو والتعافي من آثار الجائحة.
وأكد البنك المركزي على أـنه يرى بعض التحسن في سوق العمل والنشاط الاقتصادي بأمريكا خلال الأشهر القليلة الماضية مشددا على أنه قرب مستويات ما قبل ظهور أزمة فيروس كورونا.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% وأغلق المعدن النفيس عند مستوى قياسي جديد وهو 1953.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1974.9 دولار وأقل سعر عند 1935.2 دولار.
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