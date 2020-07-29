شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبقي على خسائره عقب قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء زأبقى على خسائره في أعقاب قرار الاحتياطي الاتحادي بشان معدل الفائدة.



وثبت البنك المركزي الأمريكي معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغييرن وهو قرار كان متوقعا بشكل كبير في الأسواق.



وتوقع البنك عدم رفع الفائدة من هذا المستوى إلا لو عاد الاقتصاد لمسار التعافي من خلال زيادة التضخم قرب المستهدف وتعافي وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة.

Advertisements



ورغم الانخفاض الحاد الذي سجله النشاط الاقتصادي وسوق العمل في أمريكا، إلا أن الاحتياطي الاتحادي يرى بعض التحسن خلال الأشهر القليلة الماضية.



وجدد البنك المركزي الأمريكي التزامه بأنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات وخطوات يهدف بها لإعادة الاقتصاد الأكبر في العالم لمسار التعافي والنمو.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.