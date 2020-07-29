إلزام المطاعم والمقاهي ومحال بيع العصائر وعربات الفود ترك بتوفير «مدى»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر، المطاعم والمقاهي ومحال بيع العصائر والآيس كريم وعربات الفود ترك بتوفير وسائل الدفع الالكتروني، بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

وأوضح البرنامج في بيان له أن إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الالكتروني والذي بدأ اعتبارا من 28 يوليو 2020 يأتي تطبيقا للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الالكتروني.

ويواصل البرنامج تطبيق مراحل إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الالكتروني، حيث غطت مراحله 50 نشاطا تجاريا تشمل 70 من قطاع التجزئة على أن يشمل الإلزام 30% المتبقية لأنشطة التجزئة كافة في 6 محرم 1442 (25 أغسطس 2020)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وشملت المراحل السابقة الإلزام حتى الآن في المرحلة الأولى لنشاط محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، والمرحلة الثالثة شملت أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة شملت البقالات والتموينات.

وتشمل المرحلة الخامسة المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافتريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيس كريم.

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وأشار البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى تحديد أدوار الجهات المشاركة في التطبيق ووضع آليات ضبط التعامل بالنقد وتتبع مصادره وطرق صرفه في جميع منافذ البيع بما يسهم في التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الالكتروني.

وستقوم وزارة التجارة بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الالكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

الأنشطة المشمولة بالمرحلة الخامسة

المطاعم

مطاعم تجهيز الحفلات

محلات الوجبات السريعة

مطاعم المأكولات البحرية

المقاهي العامة والشعبية

البوفيهات والكافتريات

سيارات بيع الأغذية المتجولة

محال بيع العصائر والأيس كريم

مراحل الإلزام بتوفير وسائل الدفع الالكتروني