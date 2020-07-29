6.35 مليارات دولار خسائر نيسان المتوقعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت شركة نيسان موتور، أمس أن تتكبد خسائر صافية قدرها 670 مليار ين (6.35 مليارات دولار) للسنة المالية الحالية، بسبب تراجع المبيعات في ظل تفشي وباء كورونا

وتتوقع نيسان أن تسجل خسائر تشغيلية قدرها 470 مليار ين في العام الذي سينتهي في مارس 2021، بينما تتوقع انخفاض المبيعات السنوية بنسبة 21% عن السنة المالية السابقة، بواقع 7.8 تريليونات ين.

وكانت نيسان سجلت خسائر صافية بلغت 285 مليار ين في الفترة من أبريل وحتى يونيو، بالمقارنة مع تسجيلها صافي أرباح بلغت 6.4 مليارات ين خلال نفس الربع السنوي من العام الماضي.

كما سجلت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 153.9 مليار ين خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، بينما تراجعت المبيعات بنسبة 50.5% إلى 1.17 تريليون ين.