شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع أرباح إس أيه بي الألمانية للبرمجيات 52% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة البرمجيات الألمانية العملاقة إس أيه بي بنسبة 52% في الربع الثاني من 2020، متوقعة المزيد من الارتفاع بالأرباح خلال النصف الثاني من العام.

وأوضحت شركة إس أيه بي في بيان أمس، أن أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت إلى 885 مليون يورو بعد حساب الضرائب مقابل 582 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح السهم الواحد 0.73 يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 0.48 يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 6.74 مليارات يورو مقابل 6.63 مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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من ناحية أخرى أكدت الشركة توقعاتها لأرباح وإيرادات العام الحالي ككل، حيث ما زالت تتوقع تحقيق أرباح تشغيل تتراوح بين 8.1 و8.7 مليارات يورو خلال العام ككل بانخفاض يتراوح بين 1% و6% عن العام الماضي مع تثبيت أسعار الصرف.

وتتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 27.8 و28.5 مليار يورو خلال العام بزيادة تتراوح بين 1% و3% عن العام الماضي.

وأبقت الشركة على توقعات إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية بين 8.3 و8.7 مليارات يورو خلال العام الحالي بزيادة تتراوح نسبتها بين 18% و24% عن العام الماضي.