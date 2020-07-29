شكرا لقرائتكم خبر 63 ألف رأس ماشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألف رأس ماشية حية استقبلها ميناء جدة الإسلامي، قدمت على متن 6 سفن من دول مختلفة عدة، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، في إطار تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام من الأضاحي خلال موسم حج هذا العام. وجرى تفريغ الماشية الحية في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 63 ألف رأس ماشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.