وزير المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان شارك في الاجتماع الخامس الافتراضي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ناقش الاجتماع بحضور نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد الخضيري، التقرير السنوي للبنك للعام 2019، وانتخاب رئيس للبنك للسنوات الخمس المقبلة، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات جائحة كورونا العالمية على اقتصاد الدول الأعضاء، وتطوير الخطة الاستراتيجية للبنك التي تحدد رؤية البنك واستراتيجيته حتى عام 2030، ونتائج المبادرة التي أطلقها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تمثلت في (مرفق) للتعافي من أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، بمبلغ إجمالي بلغ 10 مليارات دولار.

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