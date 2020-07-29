شكرا لقرائتكم خبر يونيو الأعلى في عدد القروض العقارية السكنية للأفراد بـ 27,040 عقدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تسجيل رقم قياسي في عدد القروض العقارية السكنية للأفراد خلال يونيو 2020، إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني الجديدة 27,040 عقدا وهو أعلى رقم حقق في تاريخ البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، بنمو بلغ 178% مقارنة بيونيو 2019، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض 13.9 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 218% على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن قرابة 95% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يونيو 2020 كانت عن طريق البنوك، ونحو 5% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 84% من التمويل بنحو 11.6 مليار، و11% للشقق بقيمة 1.5 مليار ريال، وحوالي 82% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 765 مليونا.

وعلى صعيد النصف الأول من العام الحالي سجلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد 131,818 عقدا بنمو 92% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2019، الذي سجل نحو 68,520 عقدا تمويليا بقيمة 31,381 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى 61,217 مليارا حتى يونيو الماضي، محققا بذلك نموا يتجاوز 95% في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

وأظهرت النشرة الإحصائية، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية سجلت انطلاقة جديدة في أداء التمويل العقاري تجاوزت 131 ألف عقد، ليعكس بذلك العودة التدريجية لمسار النمو في القطاع بعد فترة الحظر التي شهدتها مدن المملكة ووسط حزمة من المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية.

عدد عقود التمويل للأفراد

2019

يناير 9,578

فبراير 9,736

مارس 12,148

إبريل 14,398

مايو 12,949

يونيو 9,711

يوليو 15,961

أغسطس 12,306

سبتمبر 16,816

أكتوبر 21,765

نوفمبر 20,525

ديسمبر 23,324

2020

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يناير 23,668

فبراير 24,639

مارس 23,247

إبريل 17,791

مايو 15,433

يونيو 27,040

عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد

يناير ـ يونيو 2020

العدد

القيمة (مليار ريال)

131,81861,21

2019

العدد

القيمة (مليار ريال)

179,21779

2018

العدد

القيمة (مليار ريال)

50,49629.5

2017

العدد

القيمة (مليار ريال)

30,83321.03

2016

العدد

القيمة (مليار ريال)

22,25917.09