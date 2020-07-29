يونيو الأعلى في عدد القروض العقارية السكنية للأفراد بـ 27,040 عقدا

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ولفت التقرير إلى أن قرابة 95% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يونيو 2020 كانت عن طريق البنوك، ونحو 5% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 84% من التمويل بنحو 11.6 مليار، و11% للشقق بقيمة 1.5 مليار ريال، وحوالي 82% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 765 مليونا.
وعلى صعيد النصف الأول من العام الحالي سجلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد 131,818 عقدا بنمو 92% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2019، الذي سجل نحو 68,520 عقدا تمويليا بقيمة 31,381 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى 61,217 مليارا حتى يونيو الماضي، محققا بذلك نموا يتجاوز 95% في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2019.
وأظهرت النشرة الإحصائية، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من جميع المصارف والمؤسسات التمويلية سجلت انطلاقة جديدة في أداء التمويل العقاري تجاوزت 131 ألف عقد، ليعكس بذلك العودة التدريجية لمسار النمو في القطاع بعد فترة الحظر التي شهدتها مدن المملكة ووسط حزمة من المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية.
عدد عقود التمويل للأفراد
2019
- يناير 9,578
- فبراير 9,736
- مارس 12,148
- إبريل 14,398
- مايو 12,949
- يونيو 9,711
- يوليو 15,961
- أغسطس 12,306
- سبتمبر 16,816
- أكتوبر 21,765
- نوفمبر 20,525
- ديسمبر 23,324
2020
- يناير 23,668
- فبراير 24,639
- مارس 23,247
- إبريل 17,791
- مايو 15,433
- يونيو 27,040
عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد
يناير ـ يونيو 2020
- العدد
- القيمة (مليار ريال)
2019
- العدد
- القيمة (مليار ريال)
2018
- العدد
- القيمة (مليار ريال)
2017
- العدد
- القيمة (مليار ريال)
2016
- العدد
- القيمة (مليار ريال)
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