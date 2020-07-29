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شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث أنواع للمخزونات النفطية بناء على أنماطها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدد تقسيم المخزونات النفطية بناء على أنماطها إلى ثلاث أنواع، وهما المخزون الأولى والمخزون الثانوى والمخزون الثالث.
أولا فيما يتعلق بالمخزون الأولى، وهو المخزون الذي تحتفظ به الصناعة النفطية الذي يدخل في عمليات الإنتاج والتكرير وهو ما يعرف أيضا بالمخزون التجاري بالإضافة للمخزون المحتجز لدي الحكومات وهو ما يعرف بالمخزون الاستراتيجي أو في موانئ التصدير بما فيها المنتجات النفطية في محطات التوزيع الرئيسية ويعتبر المخزون الأولى هو الأكثر شيوعا وتداولا في تقارير ونشرات الصناعة النفطية.
أما المخزون الثانوي، يشتمل هذا المخزون على كميات النفط التي يحتفظ بها بائعو التجزئة وصغار الموزعون سواء في مراكز التوزيع الثانوية أو الصهاريج أو في محطات التعبئة.
ويعرف المخزون الثالث، على أنه النفط الموجود لدى المستهلك مثل الجازولين في المركبات المختلفة أو زيت التدفئة في وسائل التخزين المنزلية.
وعلى الرغم من أن حجم كلا من المخزون الثانوى والمخزون الثالثى أكبر من المخزون الأولى إلا أنه لا يمكن التحقق بشكل دقيق من مستواهما وبالتالي تتم معاملتهما باعتبارهما عاملا مجهولا في المخزونات النفطية رغم تأثيرهما غير المباشر على الأسواق النفطية.
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