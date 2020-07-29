البنك المركزى الأمريكى يبقى على سعر الفائدة فى نطاق من صفر إلى 0.25 %

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى البنك المركزى الأمريكى على سعر الفائدة القياسى بدون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة، وجدد مجلس الاحتياطى الاتحادى القول بأنه ملتزم باستخدام كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأمريكى. وكرر مجلس الاحتياطى القول بأن الأزمة الصحية الحالية ستؤثر بشدة على النشاط الاقتصادى والتوظيف والتضخم في الأجل القصير، وأضاف المجلس الاحتياطى أن النشاط الاقتصادى والتوظيف تعافيا نوعا ما فى الأشهر القليلة الماضية لكنهما ما زالا أقل كثيرا من مستوياتهما في بداية العام Advertisements

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