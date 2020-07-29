شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الكويتى: تخصيص آخر إصدار لسندات بقيمة 240 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الكويتي على تويتر، اليوم الأربعاء، إنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 3 شهور وبمعدل عائد 1.250%.

وكانت قد تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1% خاسراً 50.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4968.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.34% خاسراً 73.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5415.27 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4085.97 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% خاسراً 16.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4047.60 نقطة.