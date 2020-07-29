شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج قبل إجازة عيد الأضحى.. و"قطر" تتراجع بنسبة 0.04% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو، وأخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.70% خاسراً 14.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2050.77 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.45% خاسراً 19.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4304.736 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.04% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 9368.17 نقطة.

فيما صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.27% رابحاً 9.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3568.100 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.11% رابحاً 1.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1290.57 نقطة.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.70% خاسراً 14.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2050.77 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 292.33 مليار درهم، في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وبلغ حجم التداول 297.4 مليون سهم محققة ما قيمته 293 مليون درهم من خلال تنفيذ 4981 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.95%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.37%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.51%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 84 مليون ورقة بقيمة 114.2 مليون درهم.

بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% خاسراً 19.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4304.736 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 636.303 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 123.4 مليون سهم، بقيمة 195.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2353 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.40%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 7.26%، ثم سهم شركة منازل العقارية بنسبة 7.1%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 5.56%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.72%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.65%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 3.18%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 38.6 مليون درهم.

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بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلساتها قبل إجازة عيد الأضحى، بنسبة 0.04% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 9368.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 220 مليون سهم بقيمة 417 مليون ريال عبر تنفيذ 8971 صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقر سهمين، وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.18%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1% خاسراً 50.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4968.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.34% خاسراً 73.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5415.27 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4085.97 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% خاسراً 16.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4047.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 133.3 مليون سهم بقيمة 29.7 مليون دينار كويتي عبر 7172 صفقة، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%.





وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.70%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.70%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.13%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "العمانية للتغليف" بنسبة 6.67%، ثم سهم "عمان للمرطبات" بنسبة 4%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.89%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.11% رابحاً 1.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1290.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 417.8 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.20% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، كما هبط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 9.76%.