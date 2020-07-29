شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو وأخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.457 مليار جنيه.





البورصة تربح 2.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو وأخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.457 مليار جنيه. البورصة تربح 2.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو وأخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.457 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، اميرالد للاستثمار العقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة النصر للأعمال المدنية، اودن للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).

وبلغ حجم التداول على الأسهم 531.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.5 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 48.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 41.62%، والعرب على 9.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 268.8 مليون جنيه، 44.3 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 38.3 مليون جنيه، 278.9 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4084 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 709 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر4 بسعر إغلاق 0.105 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 54.41%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 14.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.65%.

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- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 27.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.97%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك1 بسعر إغلاق 0.457 جنيه بنسبة تراجع بلغت 27.46%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.01%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو بسعر إغلاق 23.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 48.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 35.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.97%.