شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تلغى مؤشر الطاقة.. وخروج "أوراسكوم كونستراكشون" من EGX30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، اعتماد التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات، فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها، الثلاثاء المقبل الموافق 4 أغسطس، وشهدت المراجعة الحالية تعميم التعديل الذى أدخلته البورصة على عملية اختيار الشركة المكونة لمؤشر إيجى إكس 30 على مؤشرات "EGX50 EWI-EGX 70 EWI-EGX 100 EWI"، والذى يتضمن إدراج الشركات التى تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهرى بدلًا من الاعتداد بإجمالى قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتى كان من الممكن أن تسمح بانضمام شركات تحقق ظفرات فى قيم التداول ولكن بصورة غير مستمرة.

وفى إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، شهد المؤشر الرئيسى EGX30، وكذلك كل من مؤشر EGX 30 CAPPED، مؤشر EGX30 TR، اللذان يضمان نفس شركات مؤشر EGX30، استبعاد 5 شركات من الشركات غير المؤهلة، وفقًا للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 5 شركات جديدة للمؤشر، كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات مقابل انضمام 9 شركات جديدة، أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد خروج 14 شركة، انضم 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX 100 EWI فقد شهد خروج 9 شركات مقابل انضمام 5 شركات جديدة للمؤشر، كما انتهت عملية المراجعهة الدورية للمؤشرات القطاعية إلى تعطيل العمل بالمؤشر القطاعى "طاقة وخدمات مساندة"، وذلك لعدم استيفاء المؤشر للمعايير والمحددات الخاصة بتكوين المؤشرات القطاعية، وهو ألا تقل عدد الشركات المكونة للمؤشر عن 3 شركات.