شكرا لقرائتكم خبر عن حديد عز ترفع أسعارها 570 جنيها لشهر أغسطس ليصل الطن إلى 9750 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية أعلنت حديد عز عن أسعارها الجديدة للموزعين لشهر أغسطس وقدرها 9750 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة بزيادة بلغت 570 جنيه عن أقل سعر وصلت اليه في يوليو وهو 9180 جنيه شامل الضريبة.

وقد أوضحت حديد عز أن أسعارها الجديدة قطعية أي بدون حوافز، وتأتي تلك الزيادة في أعقاب الارتفاع في أسعار الخامات من خام حديد وخردة وبيليت بعد أن بدأت الأسواق العالمية – وخاصة الصين – في التعافي من ڨيروس كورونا واستئناف الأنشطة الاقتصادية مما ادي إلى زيادة الطلب وهو ما يشير إلى أن الأسعار قد وصلت بالفعل إلى أقل نقطة لها.

وكانت أسعار البيليت قد قفزت في الفترة الأخيرة 45 دولار لتصل إلى 390 دولار فوب كما ارتفعت أسعار الخردة 25 دولار لتصل إلى 240 دولار فوب منذ منتصف مايو وكذلك خام الحديد الذي ارتفع 25 دولار ليصل إلى 110 دولار سيف الصين.