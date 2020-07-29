شركة "غازبروم" الروسية تستأنف ضخ الغاز الطبيعى إلى اليونان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت شركة (غازبروم) الروسية، اليوم الأربعاء، ضخ الغاز الطبيعي إلى اليونان عبر الأراضى البلغارية، وذلك بعد توقفه إثر حادث وقع في خط الأنابيب الممتد بأراضي بلغاريا.

وذكرت الشركة الروسية - في بيان لها حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - أن الشركاء في بلغاريا أكدوا استعدادهم لضخ الغاز الروسي عبر الأراضي البلغارية إلى اليونان بشكل كامل.

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ومن جهتها، أفادت الشركة المسؤولة عن الغاز في بلغاريا، في وقت سابق، بأنها أكملت إصلاح خط الأنابيب، الذي يضخ الغاز الروسي إلى اليونان، وقامت باستئناف ضخه بعد الحادث الذي وقع الاثنين الماضي في مقطع الأنبوب بالقرب من بلدة كولاتا في جنوب غرب بلغاريا (منطقة حدودية مع اليونان).

يُذكر أن روسيا تقوم بضخ الغاز الطبيعي إلى اليونان عبر خط الأنابيب "السيل التركي"، الذي يمر عبر تركيا وبلغاريا.. ويضم "السيل التركي" أنبوبين من الغاز قدرة إجمالية تبلغ 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، الأنبوب الأول مخصص للسوق التركية، أما الأنبوب الثاني فهو مخصص لدول جنوب شرق أوروبا.