شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 29-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 29-7-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان وزير البترول تراجع إجمالى المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي، وإنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو وآخر جلساتها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه.

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط بمصر لـ850 مليون دولار نهاية يونيوقال وزير البترول طارق الملا لرويترز اليوم الأربعاء، إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانخفضت المستحقات بذلك 5.5% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار.

وأضاف الملا لرويترز "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".





كما تم الاتفاق على تصنيع 50 سيارة قبل نهاية هذا العام تشمل سيارات لنقل الأموال المصفحة بالمواصفات القياسية، وسيارات بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM لخدمة الاماكن التي لا يوجد بها مكاتب بريد او المناطق النائية بهدف تقليل الكثافة علي مكاتب البريد حيث تتميز هذه السيارات بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية وأنظمة المراقبة والتحكم الآلي والتحول الرقمي لسرعة تلبية احتياجات المواطنين من كافة الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين شريف فاروق رئيساً لهيئة البريدصرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتعيين الدكتور شريف محمد فاروق رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 21 يونيو 2020.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد أصدر قرارا في أول يونيو الماضي بتكليف الدكتور شريف فاروق بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام.

وزارة الاتصالات: ارتفاع حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول إلى 96 مليوناكشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و 93.42 مليون بنهاية مارس 2019.

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وأوضح التقرير الذي حصلت عليه الخليج 365، أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و 34.13 بنهاية يناير 2019.

من جهة أخرى وصل عدد مشتركي "اليو اس بي مودم" إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بنحو 3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و 3.15 في يناير 2019. وتقول وزارة الاتصالات في تقريرها أن نتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأسر و الأفراد في 2018/2019 تشير بأن عدد مستخدمي الإنترنت يصل إلى 40.9 مليون، بنسبة انتشار بلغت 48%.

قطاع الأعمال: إنتاج 14 مليون خافض حرارة و5 ملايين فيتامين سى لمواجهة كورونافي إطار توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، وذلك لضمان توافر هذه المستحضرات بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين وكذا القطاع الطبي المصري.

قامت الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية (سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، النصر) بزيادة إنتاج هذه المستحضرات خلال فترة مارس / يونيو 2020 ضمن الإجراءات الوقائية.

وتم إنتاج 1.3 مليــون عبــوة أدوية مضادات حيوية، و14 مليون عبوة خافض حرارة، و5 ملايين عبوة فيتامين سى، و750 ألف عبوة زنك، و7.4 مليون أمبول أدوية التجلط، و150 ألف عبوة أدويـة الجهاز التنفسي، و100 ألف عبوة فيتامين (د)، و260 ألف عبوة أدوية أطفال.

البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه في آخر جلساتها قبل عيد الأضحىأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو وأخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.457 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4084 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة.