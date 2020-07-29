شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات نواتج التقطير فى أمريكا ترتفع لأعلى مستوى منذ ديسمبر 1982 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 178.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 1982، وزادت معدلات التشغيل في مصافي التكرير الأمريكية إلى 79.5 بالمئة من مجمل الطاقة الإنتاجية في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يوليو تموز، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر مارس آذار.

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