شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يسجل أعلى مستوى فى 5 أشهر أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفاد الجنيه الاسترلينى من ضعف العملة الأمريكية ليصعد 0.4 بالمئة مقتربا من مستوى 1.30 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو وسط اعتقاد متنام بأن دول العالم تتعامل مع جائحة فيروس كورونا على نحو أفضل من الولايات المتحدة، وصعد الاسترليني إلى 1.2983 دولار بحلول الساعة 1420 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر. واستقرت العملة البريطانية أمام اليورو عند 90.56 بنس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاسترلينى يسجل أعلى مستوى فى 5 أشهر أمام الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.