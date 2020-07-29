مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة تفوق التوقعات فى يونيو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت عقود شراء المنازل المملوكة سابقا في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران، في أحدث مؤشر على أن سوق الإسكان تجتاز جائحة كوفيد-19 بوتيرة أفضل كثيرا من الاقتصاد الأوسع، وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مؤشرها لمبيعات المنازل القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، صعد 16.6 بالمئة إلى 116.1 في يونيو.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع عقود شراء المنازل القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو اثنين، بنسبة 15 بالمئة في يونيو، وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات المنازل القائمة 6.3 بالمئة.

ويأتي هذا في أعقاب أنباء أمس الثلاثاء بأن معدل ملكية المنازل في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى له في حوالي 12 عاما في الربع الثاني من العام.