الاقتصاد

الاحتياطي الاتحادي يبقى على الفائدة دون تغيير ويتوقع عدم رفعها قبل تعافي الاقتصاد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما توقع عدم رفعها إلى حين عودة الأمور لنصابها من خلال تعافي الاقتصاد وسوق العمل وارتفاع معدل التضخم.


ورغم ذلك، يرى البنك المركزي بعض التحسن في سوق العمل ونشاط الاقتصاد في الولايات المتحدة وصولا إلى مستويات ما قبل ظهور أزمة فيروس "" أوائل العام الجاري.


وشدد البنك المركزي مجددا على أنه سيتخذ كل ما يلزوم من إجراءات وقرارات لدعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته لمسار النمو والتعافي من الجائحة.


وعلاوة على ذلك، قرر الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على حجم مشترياته من الأصول عند 120 مليار دولار كل شهر.

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