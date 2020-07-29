شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد مكاسبه عقب انخفاض أسبوعي كبير في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وزاد الخام مكاسبه في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.



وتتجه أنظار الأسواق نحو قرار الاحتياطي الاتحادي بشان معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير.



وكان الإنتاج الأمريكي من النفط قد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل إلى 11.1 مليون برميل يوميا، وهي أول زيادة أسبوعية في شهر.

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وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم أن مخزون النفط في أمريكا هبط بحوالي 10.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين توقع محللون تراجعا بنحو 1.2 مليون برميل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 41.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 41.5 دولار وأقل سعر عند 40.9 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 0.9% إلى 43.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 43.9 دولار وأقل سعر عند 43.2 دولار.