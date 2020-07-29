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شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتراجع قليلاً مع ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والترقب في الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي حول الفائدة اليوم.
وعقد البنك المركزي منذ أمس اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية والتطورات على صعيد الاقتصاد وأزمة كورونا وأسواق المال، ومن المتوقع ان يعلن عن تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير.
ومن شأن تعافي الاقتصاد والإشارات الإيجابية من إجراءات إعادة فتح عدد من اقتصادات العالم وتعافي الطلب والاستهلاك أن يدعم الإنتاج والصناعة، ومن ثم، فإن الطلب على المعادن الصناعية كالنحاس سيرتفع.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 2.91 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.93 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2.90 دولار.
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