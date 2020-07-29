شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع رغم صدور بيانات حكومية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تتعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات حكومية ضعيفة.



واظهرت بيانات اقتصادية انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 2% من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3%.



يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق عن كثب قرار الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق اليوم والذي سيثبت من خلاله الفائدة قرب الصفر على الأرجح.

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وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيشدد على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات كورونا.



على صعيد آخر، تخشى العديد من الدول والحكومات حول العالم من التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا خاصة بحلول فصل الخريف.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.25 إلى 0.7171، وسجل أعلى مستوى عند 0.7194 وأقل سعر عند 0.7148.