شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات المنازل الممعلقة في الولايات المتحدة بأكثر من 16% في يونيو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ارتفاعاً أعلى من التوقعات في الشهر الماضي الأمر الذي يلمح بتعافي سوق الإسكان الأمريكي من آثار جائحة كورونا بشكل جزئي.
وذكرت البيانات أن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة ارتفع بنسبة 16.6% إلى 116.1 نقطة في يونيو/حزيران في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 15%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 6.3% مقارنة بيونيو/حزيران من عام 2019.
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