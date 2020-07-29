الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصر تنشئ مصنعا للخوذ القتالية والسترات الواقية وأنباء عن تنفيذ صفقة للجيش السعودي أعلنت الحكومة المصرية أنها تمكنت من إنشاء مصنع جديد لصناعة الخوذ القتالية والسترات الواقية من الرصاص، وذلك خلال افتتاح مصانع الروبيكي أمس الثلاثاء. وأكدت الحكومة المصرية أنه "خلال احتفالات أكتوبر المقبل، سيتم افتتاح 4 مصانع جديدة، وهي مصنع الأثاث الخشبية والمعدنية ومصنع الخوذة القتالية ومصنع الجاكيت الواقي، ويجري إنشاء بعض المصانع الأخرى للملبوسات والمفروشات وسيتم افتتاحها في أبريل 2021". وأكدت مجموعة من النشطاء والمدونين المهتمين بالشؤون العسكرية أن مصنع الخوذ القتالية والسترات الواقية بصدد تصنيع طلبية كبيرة للجيش السعودي. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال إنه جاري افتتاح مشروعات كبيرة ومجمعات صناعية ومنشآت مدنية جديدة، حيث تم إعدادها وتجهيزها وهي في الاختبارات النهائية.

أعلنت الحكومة المصرية أنها تمكنت من إنشاء مصنع جديد لصناعة الخوذ القتالية والسترات الواقية من الرصاص، وذلك خلال افتتاح مصانع الروبيكي أمس الثلاثاء.

وأكدت الحكومة المصرية أنه "خلال احتفالات أكتوبر المقبل، سيتم افتتاح 4 مصانع جديدة، وهي مصنع الأثاث الخشبية والمعدنية ومصنع الخوذة القتالية ومصنع الجاكيت الواقي، ويجري إنشاء بعض المصانع الأخرى للملبوسات والمفروشات وسيتم افتتاحها في أبريل 2021".

وأكدت مجموعة من النشطاء والمدونين المهتمين بالشؤون العسكرية أن مصنع الخوذ القتالية والسترات الواقية بصدد تصنيع طلبية كبيرة للجيش السعودي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال إنه جاري افتتاح مشروعات كبيرة ومجمعات صناعية ومنشآت مدنية جديدة، حيث تم إعدادها وتجهيزها وهي في الاختبارات النهائية.