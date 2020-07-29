من صنعاء.. شركة واي تحتفي بعودة خدماتها وانطلاقها بحلة جديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

احتفلت شركة واي للاتصالات اليوم بصنعاء، بمناسبة عودة انطلاقها مجددا.

وخلال الإحتفال أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور هاشم الشامي، أهمية تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين في جميع أراضي الجمهورية. مشيراً الى أن وزارة الاتصالات معنية بتوفير خدمات الاتصالات لجميع المواطنين والحفاظ على استمراريتها دون انقطاع.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الصناعة والتجارة والقضاء واللجنة الاقتصادية العليا والجهات الأمنية على الحفاظ على ما تبقى من شركة واي واستمرارية خدماتها.

ونوه بدور رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وحكومة الإنقاذ الوطني في المتابعة الحثيثة لإبقاء هذا الاستثمار الحيوي في قطاع الاتصالات وحل الإشكالات التي مر بها.

ودعا نائب وزير الاتصالات الإدارة الجديدة في شركة واي وموظفيها التوجه إلى التطوير والتحديث لأداء الشركة والمنافسة بتحسين خدماتها وتجويدها.

بدوره أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي أن اللجنة التي كلفت بحل الإشكالات التي مرت بها شركة “واي” عملت على إعادة نشاط الشركة.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على الجلوس مع كل من له ارتبط بالشركة وتجاوز المرحلة الصعبة التي مرت بها سابقا، وتم بحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقع الشركة والحفاظ على موظفيها والمساهمين وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

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وقال الهاشمي” اليوم عادت الشركة إلى العمل بجميع كوادرها وبانطلاقة جديدة وكان للشركة اليمنية للاستثمار دور كبير في ذلك “.. داعيا المستثمرين إلى دعم الشركة لتطويرها بما يحقق القدرة على المنافسة من جديد ضمن قطاع الاتصالات في اليمن.

وبين أن اللجنة المكلفة بحل إشكالات الشركة رأت بأن تمنح موظفي الشركة الحق لأن يكونوا مساهمين فيها لتعزيز دورهم في الحفاظ على كيان الشركة.

وعبر الهاشمي عن الشكر لكل من ساهم من الجهات الحكومية والقضاء والأمن في عودة شركة “واي” لمكانها الطبيعي في قطاع الاتصالات.

إلى ذلك أكد المدير التنفيذي بشركة “واي” إبراهيم هاشم، مضي الإدارة الجديدة في مرحلة جديدة وانطلاقة واعدة لتكون الشركة أكثر قدرة على الاستجابة المسئولة لمتطلبات المرحلة.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل وفق خطط تطويرية وتحديثية لتطوير أداءها لتحقيق المنافسة القوية في سوق الاتصالات ومواكبة تطلعات عملاءها والمستفيدين من خدماتها.

ولفت إلى أن منتسبي الشركة من ذوي الكفاءات العالية وقادرين على النهوض بواقع الشركة بكل اقتدار وتحقيق المنافسة في قطاع الاتصالات.

أمين عام نقابة شركة “واي” أشاد بثبات موظفي الشركة خلال الفترة الماضية والحفاظ على كيانها.. لافتا إلى أن النقابة ستعمل مع الإدارة الجديدة لتطوير أداء الشركة وتحفيز موظفيها على العطاء وبذلك جهود أكبر للارتقاء بخدمات الشركة.

حضر الفعالية وكيل وزارة الصناعة لقطاع الأعمال محمد يحيى عبد الكريم.