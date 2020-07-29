تخفيضات تصل لـ 25%.. الزراعة تخفض أسعار 6 أنواع لحوم بمناسبة عيد الأضحى

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة الزراعة، مضاعفة سلع غذائية و6 أنواع لحوم بالمنافذ التابعة لها بسعر مخفض، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إنه تقرر مضاعفة السلعة الغذائية بمنافذ الزراعات المحلية، سواء الثابتة أو المتحركة، استعدادا لعيد الأضحى، وطرح كميات كبيرة من اللحوم، منها لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو، وكبدة 105 جنيهات، وضانى 105 جنيه، لحوم سوادنى 90 جنيها للكيلو، لحوم برازيلى70 جنيها، لحوم مفروم 70 جنيها، وطرح كميات كبيرة من الأرز7 جنيهات.

وأضاف فتحي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم طرح كميات مضاعفة من الزبدة البلدى، والخضراوات والفاكهة، والبقوليات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة تخفيضات تصل لـ 25%.