"التجارة العالمية" تشكل لجنة للنظر فى الخلاف بين كوريا الجنوبية واليابان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة للنظر فى شكوى كوريا الجنوبية ضد القيود التي تفرضها اليابان على صادراتها من المواد المستخدمة في إنتاج الأجهزة عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرور شهر على تأجيل قرار المنظمة بسبب معارضة طوكيو.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يحق للمنظمة أن تشكل فريق تحقيق إلا في حالة وجود معارضة بالإجماع من كل الأعضاء.

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وأكدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن منظمة التجارة العالمية ستقوم بتعيين أعضاء اللجنة المعنية بالنظر في شكوى سول، كما ستتلقى حججًا مكتوبة من الطرفين لتحديد موقفهما من هذه المسألة، إلى جانب الاستماع إلى الشهادات الشفوية.

وأوضحت الوزارة أن تشكيل لجنة التحقيق واتخاذ قرار نهائي يستغرق من 10 أشهر إلى 13 شهرًا، إلا أن هذه المدة قد تكون أقصر بحسب تطورات المسألة.

وجددت سول شكواها لمنظمة التجارة العالمية بشأن القيود التي تفرضها اليابان على صادرات بعض موادها الصناعية الرئيسية لكوريا الجنوبية، لأن طوكيو لم تستجب حتى الآن لدعوات سول بإلغاء القيود التي فرضتها اليابان قبل عام.

