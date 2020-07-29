شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: نمو المعروض النقدى فى مصر 17.47% على أساس سنوى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، بأن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تسارع إلى وتيرة قدرها 17.47 % على أساس سنوي في يونيو. Advertisements وبلغ المعروض النقدي 4.53 تريليون جنيه مصري (283.83 مليار دولار). ويرمز للنقد المتداول خارج المصارف و الودائع تحت الطلب بالرمز (ن1) بينما يرمز لإجمالي النقد المتداول خارج المصارف و الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية بالرمز (ن 2)، وفي حال الجمع بين كل تلك البنود فيرمز لها بـ(ن 3).

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