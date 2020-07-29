أسهم أمريكا تفتح مرتفعة بدعم نتائج إيجابية والأنظار على الاتحادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المؤشرات الرئيسية بالبورصة الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء، إذ طغت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية وآمال في ميل مجلس الاحتياطى الاتحادي للتيسير على المخاوف بشأن الخطوات القادمة من خطة الدعم الحكومي المرتبط بفيروس كورونا.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 9.16 نقطة، بما يعادل 0.03 بالمئة، إلى 26388.44 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.78 نقطة، أو 0.27 بالمئة، إلى 3227.22 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 72.61 نقطة، أو 0.7 بالمئة، إلى 10474.7 نقطة.
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