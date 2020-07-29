وكالة: أوكسيدنتال تجرى محادثات لبيع أصول طاقة بقيمة 4.5 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الأربعاء أن شركة أوكسيدنتال بتروليوم كورب المنتجة للنفط والغاز تجري محادثات لبيع أصول طاقة قيمتها 4.5 مليار دولار في أفريقيا والشرق الأوسط لشركة برتامينا الإندونيسية في مسعى لتخفيف عبء ديونها.
وقال التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر إن برتامينا تتفاوض على الاستحواذ على حصص نفط وغاز في دول من بينها غانا والإمارات. وأفاد التقرير بأن الشركة الإندونيسية أعربت أيضا عن اهتمامها بشراء بعض أصول أوكسيدنتال في الجزائر وعمان، مضيفا أنها تبحث سعر شراء بنحو 4.5 مليار دولار.
وتحاول أوكسيدنتال بيع الأصول لخفض ديونها البالغة 40 مليار دولار والتي تحملت عبئها بعد أن اشترت منافستها أناداركو بتروليوم بقيمة 38 مليار دولار العام الماضي، في رهان خاسر على ارتفاع اسعار النفط.
ولم ترد أوكسيدنتال وبرتامينا بعد على طلب رويترز للتعليق.
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