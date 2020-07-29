شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه في آخر جلساتها قبل عيد الأضحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو وأخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.457 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4084 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة.