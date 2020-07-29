شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط: 43.32 دولار للبرميل لعقود برنت و41.08 دولار للخام الوسيط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 43.32 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت القياسي تسليم سبتمبر مرتفعا بمقدار 0.2%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 41.08 دولار للبرميل مرتفعه بحوالي 0.1%.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم جاءت مدعومة من خلال تقديرات تظهر تراجع مخزون الخام الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال الأسبوع الماضى.
وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 6.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531 مليون برميل وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي أمس وكان محللون يتوقعون زيادة 357 ألف برميل. وتصدر بيانات الحكومة الأمريكية اليوم وفقا لرويترز.
وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.
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