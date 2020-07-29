تولو أويل تتوقع انخفاض قيمة بما يصل إلى 1.7 مليار دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تولو أويل اليوم الأربعاء إنها ستجنب ما بين 1.4 و1.7 مليار دولار لانخفاض القيمة قبل الضرائب في نتائج أعمالها لنصف السنة، إذ تقتفي أثر منافسين أكبر حجما في تقليص توقعات سعر النفط.

بلغ صافي دين تولو، التي يقدر رأسمالها السوقي بعد الإغلاق أمس الثلاثاء بنحو 508 ملايين دولار، ثلاثة مليارات دولار والسيولة غير المستغلة والنقد الحر 500 مليون دولار تقريبا.

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وتعتزم إنفاق حوالي 365 مليون دولار على استثمارات وعمليات إيقاف تشغيل العام الجاري.

كما حوطت 60 بالمئة من مبيعاتها لهذا العام بسعر أدنى عند 57 دولارا للبرميل و44 بالمئة من مبيعات العام المقبل بسعر أدنى 51 دولارا للبرميل.