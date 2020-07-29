شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة أبوظبى بنسبة 0.45%.. وانخفاض أرباح بنك أبوظبى التجارى 38% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% خاسراً 19.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4304.736 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 636.303 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 123.4 مليون سهم، بقيمة 195.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2353 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.40%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 7.26%، ثم سهم شركة منازل العقارية بنسبة 7.1%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 5.56%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.72%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.65%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 3.18%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 38.6 مليون درهم.

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وفي سياق متصل، أعلن بنك أبوظبي التُجاري، عن نتائجه المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، وحقق البنك أرباحاً عائدة على المساهمين، بلغت 1.43 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020، مُقابل 2.32 مليار درهم في ذات الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 38.36%، ويُعزى هبوط الأرباح النصفية لارتفاع مُخصصات انخفاض في القيمة، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الأرباح العائدة إلى مُساهمي البنك بنسبة 4.27% إلى 1.22 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل 1.17 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ويعود سبب ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وهبوط المصاريف التشغيلية.

فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% رابحاً 9.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3568.100 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.2 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال عبر تنفيذ 443 صفقة لعدد 42 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.70%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.70%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.13%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "العمانية للتغليف" بنسبة 6.67%، ثم سهم "عمان للمرطبات" بنسبة 4%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.89%.