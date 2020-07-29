شكرا لقرائتكم خبر عن عجز تجارة السلع للولايات المتحدة ينخفض مع انتعاش الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع عجز تجارة السلع للولايات المتحدة بشكل كبير في يونيو في ظل انتعاش للصادرات بعد عدة أشهر من الهبوط عندما قوضت جائحة كوفيد-19 تدفق السلع. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن فجوة تجارة السلع تقلصت 6.1 بالمئة إلى 70.6 مليار دولار الشهر الماضي. وتسارعت صادرات السلع 13.9 بالمئة إلى 102.3 مليار دولار، لتعوض ارتفاعا 4.8 بالمئة في واردات السلع جعلها تبلغ 173.2 مليار دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عجز تجارة السلع للولايات المتحدة ينخفض مع انتعاش الصادرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.