شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من 10 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن مخزونات الخام هبطت بحوالي 10.6 مليون برميل إلى 526 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع بنحو 1.2 مليون برميل فقط.
وارتفع مخزون البنزين بحوالي 700 ألف برميل إلى 247.4 مليون برميل في حين ارتفع مخزون المقطرات بنصف مليون برميل إلى 178.4 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزونات الخام في البلاد بحوالي 6.8 مليون برميل.
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