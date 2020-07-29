شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في انتظار قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع تحول أنظار المستثمرين في الأسواق نحو الاحتياطي الاتحادي الذي سيكشف عن قراره بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق اليوم.



وسوف يكشف البنك المركزي في بيانه عن أبرز التطورات الاقتصادية في ظل أزمة فيروس كوورنا والتوقعات بخصوصها، وسوف يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".

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وفي سياق آخر، تصدر المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات، ومن أبرزها هذا الأسبوع فيسبوك وآبل وأمازون وألفابت.



يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل فيه مديرو شركات التكنولوجيا الكبرى "أمازون" و"آبل" و"فيسبوك" و"ألفابت" أمام الكونجرس الأمريكي للحديث عن اتهامات بالاحتكار وخرق الخصوصية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 26421 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 10507 نقاط، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3240 نقطة.