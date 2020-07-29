مورجان ستانلي يعاود الانخفاض – تحليل – 29-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مورجان ستانلي (MS) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستكمل رحلته في البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.07% بما يعادل -1.06 نقطة ليستقر على سعر 50.26 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 52.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 57.56.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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