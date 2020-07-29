شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يستند لخط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ثري إم (MMM) انخفاضاً في آخر جلساته، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع استناده في الوقت نفسه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره اعلى مستوى المقاومة 159.19، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 187.00 إلى 114.01)، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 169.94 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه