ماكدونالدز يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 29-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 202.51، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.49% بما يعادل -5.01 نقطة ليستقر على سعر 196.24 دولار، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 202.51، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 218.12.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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