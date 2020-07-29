شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم كوكاكولا (KO) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 49.25، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.62% بما يعادل -0.30 نقطة ليستقر على سعر 48.18 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 49.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 53.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه