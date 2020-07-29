شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يعاني من الضغوط السلبية بالرغم من ارتفاعه – تحليل – 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 0.42 نقطة ليستقر على سعر 97.32 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 104.17، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 92.61.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه