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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «دبي للأعمال» يتعاون مع جهات مهمّة لجذب المؤتمرات
تاريخ النشر: 29/07/2020
وقّع «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي 8 مذكرات تفاهم مع مجموعة من الجهات التي تمثل القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز التعاون بينها من أجل جذب المزيد من المؤتمرات والاجتماعات العالمية إلى دبي.
ومن شأن مذكرات التفاهم هذه أن تدعم جهود برنامج السفير التابع ل «فعاليات دبي للأعمال»، الذي توسع لتصبح شبكته الآن تضم أكثر من 350 عضواً.
وقد وقعت هذا العام كل من جمارك دبي، والجمعية العربية للمتخصصين في قطاع النفط، وجمعية التمريض الإماراتية، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مذكرات تفاهم مع «فعاليات دبي للأعمال». بينما قامت كل من هيئة الطرق والمواصلات، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الإمارات، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة روتشستر الأمريكية للتكنولوجيا في دبيRIT، بتجديد مذكرات التفاهم وذلك لمواصلة التعاون المشترك.
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