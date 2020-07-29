السعودية تكشف عن عجز يصل لـ29 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية السعودية، بشأن الأداء الفصلي للميزانية، أن المملكة سجلت عجزا بلغ 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، مع تضرر الخزانة العامة من هبوط أسعار النفط.

وتراجعت الإيرادات النفطية لأكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 45% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 25.5 مليار دولار، في حين هبط مجمل الإيرادات 49% إلى حوالي 36 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن مجمل النفقات في الربع الثاني انخفض 17% على أساس سنوي إلى نحو 65 مليار دولار.